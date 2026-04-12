Kastamonu’daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde çıkan fabrika yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesi Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi Mehmetçik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Filterteks firmasına ait endüstriyel tekstil ve filtre malzemeleri üretimi yapan fabrikanın depo ve ofis bölümüne henüz belirlemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında dumanları fark eden fabrika sahibi İ.Y. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını imalat bölümüne sıçramadan kontrol altına almak için çalışma başlattı. Daha sonra bölgeye Kargı ilçesinden itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Çok sayıda ekip fabrika çevresinden ve fabrika içerisinden yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun çabaları neticesinde yangın imalat bölümüne sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının büyük ölçüde söndürüldüğü fabrikada ekipler söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangın haberini alan çalışanlar da duyar duymaz fabrikaya geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

