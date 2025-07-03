Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. (32) saklandığı adreste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır