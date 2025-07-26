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Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. (35) yakalandı. İşlemleri tamamlanan A.Y.; cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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