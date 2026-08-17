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Kasvetli havalar ruh halini de etkiliyor! Bu belirtilere dikkat

Kasvetli havaların ve mevsim değişikliklerinin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Psikolog İrem Kırım, uyku düzeni, iştah, motivasyon ve sosyal yaşamda meydana gelen değişikliklerin mevsimsel depresyonun habercisi olabileceğini söyledi.

Kasvetli havalar ruh halini de etkiliyor! Bu belirtilere dikkat

Mevsim değişikliklerinin insanların hem bedensel hem de ruhsal sağlığını olumlu ya da olumsuz etkileyebildiğini belirten Psikolog İrem Kırım, özellikle sonbahar ve kış aylarında güneş ışığından daha az yararlanılmasının depresif ruh halini artırabildiğini ifade etti.

Kırım, mevsimsel depresyonda aşırı yeme, kilo artışı, enerji kaybı, fazla uyuma isteği, sosyalleşmeden uzaklaşma ve hayattan alınan zevkin azalması gibi belirtilerin görülebileceğini söyledi.

"YALNIZ KALMA İSTEĞİ OLUŞABİLİR"

Mevsimsel depresyon belirtilerinin kişiden kişiye değişebildiğini aktaran Kırım, "Sabahları zor uyanıyorsanız veya uyandığınızda yorgun kalkıyorsanız, aşırı yemek yeme isteğiniz varsa, kilo almaya başladıysanız, uyuma isteğinizde artış yaşanıyorsa, enerjinizde düşme ve bitkinlik hissiniz varsa bunlar başlıca mevsimsel depresyon belirtileri arasındadır" dedi.

Kırım, konsantrasyon güçlüğü, sosyal aktivitelerden uzaklaşma, hayattan eskisi kadar zevk alamama ve umutsuzluk gibi durumların da dikkate alınması gerektiğini belirterek, bu belirtilerin en az iki yıl boyunca mevsim geçişlerinde tekrarlanması halinde uzman desteği alınması gerektiğini ifade etti.

"GÜNEŞ IŞIĞININ AZALMASI ETKİLİ"

Mevsimsel depresyonun ortaya çıkmasında ışık değişikliklerinin önemli rol oynadığını kaydeden Kırım, güneş ışığının azalmasıyla birlikte uyku düzeninin ve serotonin düzeylerinin etkilenebildiğini belirtti.

Kırım, ışık tedavisinin yanı sıra psikoterapi ve gerektiğinde ilaç tedavisinin de mevsimsel depresyonla mücadelede kullanılan yöntemler arasında bulunduğunu söyledi.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE RUH HALİNİ KORUMAK İÇİN 8 ÖNERİ

Psikolog İrem Kırım, mevsim geçişlerinde ruh sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu:

  1. Güneş ışığından mümkün olduğunca faydalanın ve açık havada zaman geçirin.
  2. Düzenli uyku alışkanlığı oluşturun.
  3. Haftada birkaç kez açık havada yürüyüş yapın.
  4. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterin.
  5. Sosyal ilişkilerinizi sürdürün ve eve kapanmayın.
  6. Hobiler edinin ve sevdiğiniz etkinliklere zaman ayırın.
  7. Stresli ortamlardan uzak durarak sorunları öncelik sırasına göre ele alın.
  8. Nefes egzersizleri, yoga ve benzeri rahatlatıcı aktivitelere zaman ayırın.

Kırım, mevsimsel depresyon belirtilerinin günlük yaşamı olumsuz etkilemesi durumunda kişinin uzman desteği almaktan çekinmemesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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depresyon kış depresyonu
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