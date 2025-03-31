HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Katargate' soruşturmasında Netanyahu'ya şok: Sözcüsü ve danışmanı tutuklandı

'Katargate' soruşturmasında Netanyahu'ya şok: Sözcüsü ve danışmanı tutuklandı

31.03.2025 16:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein ve danışmanı Jonathan Urich’in 'Katargate' soruşturmasından tutuklandığı bildirildi.

'Katargate' soruşturmasında Netanyahu'ya şok: Sözcüsü ve danışmanı tutuklandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein ile danışmanı Jonathan Urich ‘Katargate’ soruşturmasından tutuklandı. Tutuklama kararı, İsrailli iş insanı Gil Bilger'in Katar tarafından istihdam edilen bir ABD vatandaşından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein'a para aktardığının ortaya çıkmasının ardından geldi. Katargate soruşturması kapsamında tutuklanan Feldstein ve Urich'in, ‘yabancı bir ajanla temas kurmak’ ve ‘kara para aklamakla’ da suçlandığı belirtildi.

İki hafta önce soruşturma kapsamında gözaltına alınıp sorgulanan Urich evinden alınarak tutuklanırken, ‘gizli belgelerin sızdırılması’ kapsamında tutuklanarak hakkında ev hapsi kararı verilen Feldstein için ise ev hapsinin devamı kararı alındığı açıklandı. Ayrıca Feldstein ile Birger arasında aracılık yaptığından şüphelenilen bir medya mensubunun da sorgulanmak üzere gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın onayıyla ifadeye çağrıldığı kaydedildi. Netanyahu'ya, bugün ya da başka bir gün açık ifade verme seçeneği sunulduğu, Başbakan'ın bugün ifade vermeyi seçtiği bildirildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Teröristbaşına 'bayram' ziyaretiTeröristbaşına 'bayram' ziyareti
İstiklal Caddesi'ne bayram yoğunluğu! Havayı fırsat bilenler akın ettiİstiklal Caddesi'ne bayram yoğunluğu! Havayı fırsat bilenler akın etti
Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Dakikalarca öldüresiye dövdüler! Sakarya'da tekel bayii savaş alanına döndü

Dakikalarca öldüresiye dövdüler! Sakarya'da tekel bayii savaş alanına döndü

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

Victor Osimhen'in transferini mahveden gerçek ortaya çıktı! Tam imzayı atacakken suya düştü...

Victor Osimhen'in transferini mahveden gerçek ortaya çıktı! Tam imzayı atacakken suya düştü...

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.