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  4. Katili içki şişesindeki parmak izi yakalattı

Katili içki şişesindeki parmak izi yakalattı

16.03.2025 12:35
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Büyükçekmece'de Faruk Yıldırım'ı öldüren şahsı içki şişesindeki parmak izi yakalattı. Şüphelinin kaçtığı anları güvenlik kameraları kaydetti.

Katili içki şişesindeki parmak izi yakalattı

Olay, Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde 14 Mart Cuma günü yaşandı. Bölgeden silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, silahla vurulan Faruk Yıldırım'ı yaralı halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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ŞİŞEDE PARMAK İZİ İNCELEMESİ YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Görgü tanığının ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını detaylıca inceledi. Olay yeri çevresinde de inceleme yapan ekipler Faruk Yıldırım'ın vurulduğu yerde bir şişe buldu. Şişe üzerinde yapılan parmak izi incelemesinde A.I. adlı şüphelinin kimlik bilgisine ulaşıldı. Bu gelişme üzerine A.I. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden zanlı, adliyeye sevk edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece katil
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