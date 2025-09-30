Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Yol trafiğe kapatıldı

Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Selahattin S. idaresindeki 21 AGJ 372 plakalı yolcu otobüsü, Adıyaman-Kahta karayolunun 5. kilometresinde karşı yönden gelen Yakup Gültekin idaresindeki 44 DL 319 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kazada, otomobil sürücüsü ile Esmanur, Belinay ve Muaz Gültekin hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. (AA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır