HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Katliamın büyümesini engellemiş! Kahraman aşçı İsa Aras Mersinli'ye müdahalesini anlattı: "Bıçak salladım..."

Dün öğlen saatlerinde Kahramanmaraş'taki okuluna silahlı saldırı düzenleyerek 9 kişiyi öldüren ve 20 kişinin yaralanmasına yol açan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin nasıl durdurulduğu ortaya çıktı. Okulda 2 çocuğu okuyan ve aşçılık yapan bir velinin Mersinli'nin bacağına bıçak salladığı ve katliamın büyümünesine engel olduğu öğrenildi. Veli açıklamasında, "Nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile bacağına doğru bıçak salladım." dedi.

Doğukan Akbayır

Türkiye dün Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıyı konuşuyor. 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybettiği elim olayla ilgili yeni çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Yeni gelen bilgilere göre, 14 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli, okulda iki çocuğu olan bir veli tarafından durduruldu. İşte tüm detaylar!

SALDIRGANI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Olay günü evinde bulunan aşçı Necmeddin Bekçi, önce sesleri inşaattan geldi sanarak önemsemedi. Ancak sesler artınca balkona çıkan Bekçi, gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı. Öğrenciler panik içinde camlardan kaçıyordu. Bunun üzerine silah seslerinin okuldan geldiğini anlayan aşçı baba, bir an bile tereddüt etmeden koşarak okula yöneldi.

Okulun arka kapısından içeri giren bekçi, merdivenlerde saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan öğretmenler ve görevlilerle karşılaştı. O an hiçbir şey düşünmeden müdahaleye katılan Bekçi, saldırganın kaçmasını engellemek için mücadele verdi.

“KAÇMASIN DİYE MÜDAHALE ETTİM”

İfadesinde o anları anlatan Bekçi, saldırganın uzun saçlı, kapüşonlu ve iri yapılı biri olduğunu belirtti. Şahsın kurtulmaya çalıştığını söyleyen Bekçi, o an eline geçen bir bıçakla saldırganın kaçmasını engellemek için hamle yaptığını ifade etti. “Amacım onun kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti. "Nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile bacağına doğru bıçak salladım.” diyen Bekçi, canını hiçe sayarak müdahalede bulundu.

Olay sırasında bazı velilerin öfkeyle saldırgana yöneldiği, ancak Bekçi’nin kontrolü kaybetmeden şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştığı öğrenildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı teslim aldı.

SALDIRGANI BIRAKIP YARALI ÇOCUKLARA KOŞTU

Saldırganın etkisiz hale getirilmesinin ardından Bekçi bu kez yaralı öğrenciler için seferber oldu. Polis ekiplerine teslim ettiği saldırganın ardından sınıflara yönelen aşçı baba, diğer vatandaşlarla birlikte yaralı çocukları kurtarmak için mücadele etti.

Kendi çocuklarını da panik içinde arayan Bekçi, kızını okuldan alırken oğlunun silah sesleri sırasında tuvalete saklanarak hayatta kaldığını öğrendi.

FACİANIN BOYUTU DAHA DA BÜYÜYEBİLİRDİ

Uzmanlar, aşçı Necmeddin Bekçi tarafından saldırgana yapılan müdahalenin daha büyük bir felaketin önüne geçtiği değerlendiriliyor. O anlarda gösterilen cesur müdahalenin can kaybını sınırladığı belirtiliyor.

Necmettin Bekçi’nin sergilediği bu cesaret, “mesleği ne olursa olsun bir babanın evladını ve diğer çocukları koruma içgüdüsü” olarak yorumlandı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş katliam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.