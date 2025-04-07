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Kavga çıkacak... Berhan Şimşek, Fatih Altaylı'ya bu sözlerle yüklendi: "Sen oryantallik yapmayı seversin"

Youtube kanalında her sabah Türkiye gündemini değerlendiren Fatih Altaylı, bugün Özgür Özel'in karşısına çıkıp aday olmak isteyen fakat geç kaldığı için aday olamayan Berhan Şimşek'i eleştirmişti. Berhan Şimşek'in yanıtı sert oldu. Şimşek, Fatih Altaylı'yı TV stüdyolarında oryantallik yapmakla itham etti.

Kavga çıkacak... Berhan Şimşek, Fatih Altaylı'ya bu sözlerle yüklendi: "Sen oryantallik yapmayı seversin"

Gazeteci Fatih Altaylı’nın Berhan Şimşek’i eleştirerek “Ne Saraçhane ne boykot dedi. Bütün kriterlere uyuyor. Kendisini TRT’nin ilk çekeceği dizide başrol olarak görebiliriz’ demişti. Berhan Şimşek, bu sözlere sert bir dilde yanıt verdi.

FATİH ALTAYLI İDDİASI: “İLAN VERMEZSEN SİZİ YAYINLAMAM”

“Sayın Fatih Altaylı, iktidarın yandaşlığını yıllarca yaptın, CHP il başkanı olduğum dönemde beni arayıp miting ilanını çalıştığın gazeteye vermezsem CHP ile ilgili haber yapmayacağını söyleyerek aba altından sopa gösteren sensin.

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Ben seni çok iyi tanımam, çok iyi tanıyanların söylediklerini de burada yazamam bir anda CHP’li kesildin. CHP’nin 7. Genel başkanı Kılıçdaroğlu ile ilgili “AKP’nin adamı vatan haini” diye yazdığını tüm kamuoyu biliyor.

BERHAN ŞİMŞEK’TEN ÇOK KONUŞULACAK ORYANTALLİK GÖNDERMESİ!

Hayatın boyunca iktidarların sözcülüğünde başrolünü ve kahramanlığını kimseye kaptırmadın ben 30 yıl sinema yaptım kameranın önünde televizyon stüdyolarında oryantallik yapmadım sen seversin, bu da sana kapak olsun!”

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Berhan Şimşek, 14 Haziran 2010 ile 8 Ocak 2011 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olarak görev yapmıştı. Berhan Şimşek ayrıca Ferman, Gömlek, Minyeli Abdullah, Hoşçakal Yarın, Acı Gönül gibi yapımlarda da rol almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Berhan Şimşek CHP
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