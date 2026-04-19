Kavga eden sokak köpeklerine ateş etti! Bir köpek öldü

Antalya’nın Kepez ilçesinde kavga eden sokak köpeklerine pompalı tüfekle ateş eden şahıs bir köpeği öldürdü. Güvenlik kameralarına an be an yansıyan olayın ardından jandarma ekipleri tarafından silahla birlikte kısa sürede yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Kepez ilçesi Duacı Mahallesi’nde önceki gün 15.30 sıralarında meydana gelen olayda sokak üzerinde vatandaşların bakımını yaptığı sokak köpeği başka bir köpekle kavga etmeye başladı. Su sırada aracı ile yoldan geçen kimliği belirsiz bir şahıs araçta bulunan av tüfeği ile birlikte kavga eden köpeklerin yanına geldi. Bir süre sokak hayvanlarının kavgasını izleyen şahıs ardından pompalı olarak tabir edilen tüfekle köpeklerden birisine ateş etmeye başladı. Acı içinde kıvranan ve kaçmaya çalışan köpek şahsın tüfeğinden peş peşe çıkan saçmaların hedefi olurken, birkaç metre kaçtıktan sonra yere yığıldı.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Kimliği belirsiz şahıs ise geldiği otomobille olay yerinden uzaklaşırken, silah sesini duyan vatandaşlar sokağa çıktıklarında saçmaların hedefi olan köpeğin öldüğünü gördü. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese gelen Jandarma ekipleri çevrede yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde köpeği pompalı tüfekle öldürdükten sonrası olay yerinden ayrılan şahsın Tolga T. olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte kısa sürede yakalanan Tolga T. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

