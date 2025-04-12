Kavga ihbarına giden polise pasta sürprizi

Rize'nin Çayeli ilçesinde polislere sürpriz yapmak isteyen minibüsçüler tarafından ilginç bir olay yaşandı. Çayeli-Rize arası çalışına Çayeli Minibüsçüler, Motorlu Taşıma ve İşletme Kooperatifi mensupları 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arayarak ‘Trafikte kavga' çıktığını söyleyerek trafik polisi ve asayiş ekibi istedi. Kavgaya müdahale etmek isteyen ekipler beraberindeki sağlık ekipleriyle birlikte ihbarın yapıldığı kooperatifin önüne geldi. Tartışan vatandaşları gören polisler hızlıca olaya müdahale etmeye çalışırken minibüsçüler tarafından konfetiler patlatılarak meşaleler yakıldı. Ne olduğunu anmayan polislere sürpriz yapan Minibüsçüler Emniyet Teşkilatının 180. Yıl Dönümünü kutladı. Gelen polislere kooperatif başkanı tarafından çiçek hediye edilirken ekipler kooperatif başkanı ve üyelerine teşekkür etti. Çiçek takdiminin ardından üzerinde ‘Emniyet teşkilatının 180. yıl dönümü kutlu olsun' yazılı pasta kesti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır