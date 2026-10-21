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Kavşaktan dönen motosikletli Yunus ekibi kaza yaptı: 2 polis yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosikletli Yunus ekibinin yaptığı kazada 2 polis yaralandı.

Kavşaktan dönen motosikletli Yunus ekibi kaza yaptı: 2 polis yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde devriye atan motosikletli polis timinin motoru viraj aldığı sırada devrildi. Kazada motosikletin üzerinde bulunan 2 kadın polis yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavşaktan dönen motosikletli Yunus ekibi kaza yaptı: 2 polis yaralı 1

KAYSERİ'DEKİ KAZADA 2 YUNUS POLİSİ YARALANDI

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı polisler ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kavşaktan dönen motosikletli Yunus ekibi kaza yaptı: 2 polis yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Yunus kaza
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