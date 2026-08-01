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Kavurucu sıcaklarda Girlevik Şelalesi ziyaretçilerin akınına uğruyor

Erzincan’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için Munzur Dağı eteklerinde bulunan Girlevik Şelalesi’ne akın ediyor.

Kavurucu sıcaklarda Girlevik Şelalesi ziyaretçilerin akınına uğruyor

Erzincan’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için Munzur Dağı eteklerinde bulunan Girlevik Şelalesi’ne akın ediyor. Yaklaşık 40 metreden dökülen buz gibi kaynak suları, ziyaretçilere sıcak havada nefes aldırıyor.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyü sınırlarında yer alan ve Munzur Dağı eteklerindeki 9 ayrı kaynaktan beslenen Girlevik Şelalesi, doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. 21 Ekim 2021 tarihinde "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillenen şelale, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

Kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp şelalenin serin havasında vakit geçiriyor. Aileleriyle birlikte piknik yapan ziyaretçiler, şelalenin oluşturduğu serin esintinin tadını çıkarırken, doğal güzellik eşliğinde bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Tatil için Almanya’dan Erzincan’a gelen Hüdai Berber ise Girlevik Şelalesi’nin görülmeye değer bir yer olduğunu belirterek, "Bu sıcakta buz gibi suyuyla bizleri serinletiyor. Serinlemek için ideal bir yer burası. Herkes çıkıp gelsin buraya." ifadelerini kullandı.

Kavurucu sıcaklarda Girlevik Şelalesi ziyaretçilerin akınına uğruyor 1

Kavurucu sıcaklarda Girlevik Şelalesi ziyaretçilerin akınına uğruyor 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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