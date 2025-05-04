Kaya parçaları evin çatı katını yıktı

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde meydana gelen küçük çaplı heyelan, büyük korkuya neden oldu. Gündüz saatlerinde yaşanan olayda bir evin çatı katı duvarı, düşen kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.

Büyük bir gürültü ve sarsıntı hisseden ev sahipleri, panikle dışarı çıktı. Olay sırasında evde bulunan anne ve engelli kızı, can havliyle kendilerini dışarı attı. Çatı katından içeri giren kaya parçaları, evin tuğla ve briket duvarlarını yıkarak hasara yol açtı. Kaya parçalarının yıktığı evin tavanının delinmesine ise ramak kaldı.

Ev sahibi Ahmet Alkan (60), yaşadıkları korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Engelli bir çocuğum var, emekli maaşı ile geçiniyorum. Çocuğum ve eşim yaşanan bu olaydan dolayı çok korktular. Yetkililerden yardım bekliyorum."

Olayda can kaybı yaşanmazken, evde ciddi maddi hasar oluştu. Mahalle sakinleri yaşanan olayın ardından tedirgin olduklarını ifade etti.

Yetkililer, bölgede inceleme başlatarak benzer risk taşıyan alanlar için önlem alınacağını bildirdi.

(İHA)