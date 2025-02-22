Kayak eğlencesi felaketle bitti! Karda kaymaya çıkan genç kız duvara çarptı komalık oldu…

Bartın'da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, şehrin birçok noktasında yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle yollar kayganlaşırken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

O esnada, Demirciler Mahallesi Kürtyaması Sokak’ta karın keyfini çıkaran genç bir kız, tepsiyle kayarken hızla kontrolünü kaybetti.

GENÇ KIZIN SAĞLIK DURUMU

Şiddetli kar yağışı nedeniyle sokaklar adeta bir kaygan zemin halini alırken, genç kızın kayma esnasında kontrolünü kaybetmesi sonucu hızla bir duvara çarptı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar, genç kızın yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

Hızla çağrılan sağlık ekipleri, olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptı ve Ş.S.'yi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan genç kızın tedavisi sürüyor.

KONTROLÜNÜ KAYBETMİŞ!

Olayın ardından çevredekiler, genç kızın duvara çarptığı anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, Ş.S.'nin hızla kayarken kontrolünü kaybettiği ve çarpmanın etkisiyle yere düştüğü anlar yer aldı.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı, kazanın ardından ise güvenlik ve dikkat konusunda endişeler gündeme geldi.

KAYMA RİSKİNE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uzmanlar, kar ve buzlu zeminlerde kayarken vücudu dengelemek için hızın kontrol altında tutulması gerektiğini belirtiyor. Özellikle çocuklar ve gençler, karın tadını çıkarırken dikkatli olmalı ve eğlenceli kayma aktivitelerinin güvenli alanlarda yapılması gerektiği hatırlatılıyor.

Aynı şekilde, araç sürücülerinin de kar yağışı ve buzlanma durumunda hızlarını düşürmeleri, dikkatli olmaları ve yol durumuna göre sürüşlerini ayarlamaları önem taşıyor.

Kışın eğlenceli yönlerinin yanı sıra, kayma riskinin de göz önünde bulundurulması gerektiği bir kez daha göz önüne geliyor. Düşme, çarpma ve ciddi yaralanmaların önüne geçebilmek için herkesin tedbirli olması önemlidir.

(İHA)