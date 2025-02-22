HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kayak eğlencesi felaketle bitti! Karda kaymaya çıkan genç kız duvara çarptı komalık oldu…

Kayak eğlencesi felaketle bitti! Karda kaymaya çıkan genç kız duvara çarptı komalık oldu…

22.02.2025 10:25
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

İçerik devam ediyor
Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
22.02.2025 10:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da etkili olan yoğun kar yağışı, vatandaşlar için keyifli anlar yaşatsa da bazı talihsiz kazalara neden oldu. Demirciler Mahallesi Kürtyaması Sokak'ta, karın verdiği eğlenceli fırsatı değerlendiren Ş.S. isimli genç kız, tepsiyle kaymaya başladı. Ancak bu eğlenceli anlar, hızla kontrolden çıkarak korkunç bir kazaya dönüştü.

Bartın'da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, şehrin birçok noktasında yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle yollar kayganlaşırken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

O esnada, Demirciler Mahallesi Kürtyaması Sokak’ta karın keyfini çıkaran genç bir kız, tepsiyle kayarken hızla kontrolünü kaybetti.

AW397436_01

GENÇ KIZIN SAĞLIK DURUMU

Şiddetli kar yağışı nedeniyle sokaklar adeta bir kaygan zemin halini alırken, genç kızın kayma esnasında kontrolünü kaybetmesi sonucu hızla bir duvara çarptı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar, genç kızın yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

Hızla çağrılan sağlık ekipleri, olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptı ve Ş.S.'yi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan genç kızın tedavisi sürüyor.

AW397436_02

KONTROLÜNÜ KAYBETMİŞ!

Olayın ardından çevredekiler, genç kızın duvara çarptığı anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, Ş.S.'nin hızla kayarken kontrolünü kaybettiği ve çarpmanın etkisiyle yere düştüğü anlar yer aldı.
Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı, kazanın ardından ise güvenlik ve dikkat konusunda endişeler gündeme geldi.

AW397436_03

KAYMA RİSKİNE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uzmanlar, kar ve buzlu zeminlerde kayarken vücudu dengelemek için hızın kontrol altında tutulması gerektiğini belirtiyor. Özellikle çocuklar ve gençler, karın tadını çıkarırken dikkatli olmalı ve eğlenceli kayma aktivitelerinin güvenli alanlarda yapılması gerektiği hatırlatılıyor.

Aynı şekilde, araç sürücülerinin de kar yağışı ve buzlanma durumunda hızlarını düşürmeleri, dikkatli olmaları ve yol durumuna göre sürüşlerini ayarlamaları önem taşıyor.

Kışın eğlenceli yönlerinin yanı sıra, kayma riskinin de göz önünde bulundurulması gerektiği bir kez daha göz önüne geliyor. Düşme, çarpma ve ciddi yaralanmaların önüne geçebilmek için herkesin tedbirli olması önemlidir.

kar

(İHA)

Pazartesi günü okullar tatil mi? Vali Gül açıkladı!Pazartesi günü okullar tatil mi? Vali Gül açıkladı!
Kangalları bile donduran hava! Gören İsveç sanıyorKangalları bile donduran hava! Gören İsveç sanıyor
Anahtar Kelimeler:
Bartın kayak kar kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çaldıkları kredi kartıyla kazı kazan alıp büyük ikramiyeyi kazandılar

Çaldıkları kredi kartıyla kazı kazan alıp büyük ikramiyeyi kazandılar

Hangi bakanlar gidecek? ‘Erdoğan o bakanlarla görüşüp teşekkür etti’

Hangi bakanlar gidecek? ‘Erdoğan o bakanlarla görüşüp teşekkür etti’

İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatlara yansıtılacak... Galericiler isyanda: "35 yıllık esnafım böyle bir şey görmedim"

İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatlara yansıtılacak... Galericiler isyanda: "35 yıllık esnafım böyle bir şey görmedim"

Kangalları bile donduran hava! Gören İsveç sanıyor

Kangalları bile donduran hava! Gören İsveç sanıyor

Sürpriz gelişme: "Eşim rahatsızlandı" deyip çekildi!

Sürpriz gelişme: "Eşim rahatsızlandı" deyip çekildi!

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Bu geceye dikkat: Şiddetli kar yağışı ve soğuk...

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Bu geceye dikkat: Şiddetli kar yağışı ve soğuk...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.