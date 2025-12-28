HABER

Kayak merkezi yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı

Hakkari’de 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda mahsur kalan personel, il özel idaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.Sabah saatlerinde kent merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunan Merga Bütan Kayak Merkezi’ne giden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ile Gençlik Kampı ekibi, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Hakkari’de 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi yolunda mahsur kalan personel, il özel idaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sabah saatlerinde kent merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunan Merga Bütan Kayak Merkezi’ne giden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ile Gençlik Kampı ekibi, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kaldı. Durumun Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu yol kısa sürede ulaşıma açılırken, mahsur kalan personel güvenli şekilde kurtarılarak görev yerlerine ulaştırıldı.
Yetkililer, fırtına nedeniyle kayak merkezi yolunun yer yer tekrar kapanabildiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

