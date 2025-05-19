HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayalıkta ve çalılar arasında uyuşturucu deposu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda kayalık ve çalılar arasına saklanmış 62 bin 535 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kayalıkta ve çalılar arasında uyuşturucu deposu
Çiğdem Sevinç

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda kayalık ve çalılar arasına saklanmış 62 bin 535 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli A.B.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.B. (32) isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat ve KOM timleri ile Jandarma Komando Bölüğü’nün de katılımıyla şüphelinin kullandığı belirlenen üç ayrı adrese ve çevredeki kayalık, otluk ve çalılık alanlarda arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda toplam 62 bin 535 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, firari şüpheli A.B.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazipaşa’da arıcıların yayla mesaisi başlıyorGazipaşa’da arıcıların yayla mesaisi başlıyor
Öğretmenden derste tesettürlü öğrencisine skandal sözlerÖğretmenden derste tesettürlü öğrencisine skandal sözler

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muslera'nın penaltısını eleştirmişti! Mourinho için şaşırtan gerçek

Muslera'nın penaltısını eleştirmişti! Mourinho için şaşırtan gerçek

Lüks araç cayır cayır yandı! Değeri tam 20 milyon... Araç Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın oğlunun çıktı!

Lüks araç cayır cayır yandı! Değeri tam 20 milyon... Araç Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın oğlunun çıktı!

Altın için net konuştu 'Bu işi bitirecek' Rakam verdi!

Altın için net konuştu 'Bu işi bitirecek' Rakam verdi!

Sapık öğretmenden 15 erkek öğrenciye yıllar süren istismar! Mesajlar ortaya çıktı, ifadeler kan dondurdu... İğrenç anları eşi de görmüş

Sapık öğretmenden 15 erkek öğrenciye yıllar süren istismar! Mesajlar ortaya çıktı, ifadeler kan dondurdu... İğrenç anları eşi de görmüş

Kamyonette baba ve oğlunun yanmış cesedi bulundu

Kamyonette baba ve oğlunun yanmış cesedi bulundu

Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti! Bakan Fidan'dan taziye mesajı

Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti! Bakan Fidan'dan taziye mesajı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.