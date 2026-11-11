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Kaybolan 5 inek dronla bulundu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Akşehir Gölü çevresinde otladıkları sırada kaybolan 5 büyükbaş hayvan için ekipler harekete geçti. Çevrede yapılan aramalardan sonuç alınamayınca devreye giren dron sayesinde kayıp ineklerin yeri kısa sürede tespit edildi.

Kaybolan 5 inek dronla bulundu

Olay, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bulunan Akşehir Gölü çevresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, hayvancılıkla geçimini sağlayan Kerem Yılmaz Ç.'ye ait sürüde bulunan 5 inek, göl çevresinde otladıkları sırada gözden kayboldu.

Hayvanlarının kaybolduğunu fark eden yetiştirici, çevrede arama çalışması başlattı. Vatandaşların da destek verdiği aramalarda herhangi bir sonuca ulaşılamayınca durum Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi.

DRONLA YAPILAN ARAMADA YERLERİ TESPİT EDİLDİ

İhbarın ardından harekete geçen ekipler, kayıp hayvanların bulunması amacıyla dron destekli arama çalışması başlattı.

Akşehir Gölü ve çevresindeki geniş alanı havadan tarayan ekipler, dron kamerasıyla yaptıkları incelemede 5 ineğin göl içerisinde bulunduğunu belirledi.

KAYIP İNEKLER SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Dron kullanılarak gerçekleştirilen arama sayesinde günlerce sürebilecek çalışmalar kısa sürede tamamlandı.

Hayvanlarının bulunduğu haberini alan yetiştirici rahat bir nefes alırken, kayıp 5 inek sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar dron
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