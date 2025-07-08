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Kaybolan 63 yaşındaki 3 gün sonra bulundu! Piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 63 yaşındaki kadın 3 gün sonra buldu. Fatma Açma'nın piknikçilerden kalan yiyecekleri yiyerek hayatta kaldığı, geceleri de kuytu yerlerde saklandığı belirtildi.

Kaybolan 63 yaşındaki 3 gün sonra bulundu! Piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, kayıp kadın için Batman AFAD, Erzurum AFAD, ANDA Arama Kurtarma, Batman Arama Kurtarma, AFAD gönüllüleri, güvenlik korucuları, Jandarma Özel Harekat Timi, Adli Araştırma Timi, Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan 128 personel, 13 araç, 1 dron ve 1 arama kurtarma köpeğiyle arama çalışması yapıldığı belirtildi.

Kaybolan 63 yaşındaki 3 gün sonra bulundu! Piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış 1

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde kayıp Fatma Açma'ın saat 15.55'te Tosunpınar köyündeki evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Ayngebire piknik alanında sağ olarak bulunduğu belirtildi.

Kaybolan 63 yaşındaki 3 gün sonra bulundu! Piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış 2

"GECELERİ KUYTU YERLERDE SAKLANDI"

Açıklamada, "Kayıp Açma ile yapılan görüşmede Tosunpınar köyünde bulunan Ayngebire piknik alanında, piknikçilerden kalan yiyecekler ile beslendiği, geceleri de kuytu yerlerde saklandığını söylemiştir" denildi.

Kaybolan 63 yaşındaki 3 gün sonra bulundu! Piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış 3
Açma, sağlık kontrolleri yapılmak üzere UMKE ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman kayıp
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