HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayboluşunun 5. gününde bulunmuştu: 14 yaşındaki Burak'ın evden neden kaçtığı belli oldu!

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, arife günü okula gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Burak Koçak’ı arama çalışmalarının 5’inci gününde sağ salim bulundu. 100'ü aşkın kişilik ekiple yapılan arama çalışmalarında dron ve eğitimli köpekler de kullanıldı. Burak Koçak'ın aynı mahalledeki bir arkadaşının evinde 5 gün boyunca dolapta saklandığı ortaya çıktı.

Kayboluşunun 5. gününde bulunmuştu: 14 yaşındaki Burak'ın evden neden kaçtığı belli oldu!

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 gün önce kaybolan 14 yaşındaki çocuğun, aynı mahallede arkadaşının evindeki bir dolapta saklandığı ortaya çıktı.

EVDEN KAÇMA NEDENİ

Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı okula gitmek üzere evden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

KAYIP-ORTAOKUL-OGRENCISI-BURAK’I-94-KISI_754499_222677

Ailesi saç modelini beğenmeyip makineyle saçını sıfıra vurduğu için B.K.'nın evden kaçtığı ve arkadaşının evinde 5 gün boyunca dolapta saklandığı ortaya çıktı.

KAYIP-ORTAOKUL-OGRENCISI-BURAK’I-94-KISI_754802_222762

Koçak'ın, aynı mahalledeki bir arkadaşının evinde saklandığı belirlendi. 5 gün boyunca bir giysi dolabında saklanan çocuğu fark eden ev sahibi, yaşadığı şok sonrası jandarma ekiplerine bilgi verdi.

AW473239_04

Çocuk, ekipler tarafından sağlıklı bir şekilde bulundu ve ailesine teslim edildi. 5 gün boyunca haber alamadığı oğluna kavuşan anne, gözyaşlarına hâkim olamadı.

AW473239_05

Anne ve oğlunun birbirine sarıldığı o anlar kameralara yansıdı. Jandarma ekiplerince ifadesi alınan Koçak, işlemlerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Koçak'ın buradaki işlemleri devam ediyor.

AW473239_01

Ev sahibi Ayşe Yalın, "Oğlum Erhan ile bir ara mesajlaşmışlar. Sonra buraya girmiş. Bizim haberimiz yok, 5 gün boyunca dolabın içinde kalmış. Sonra fark ettik. Burada bıraktığımız ekmekleri yemiş yanına su almış. Annesi kaç gündür ağlıyor. Ben bilseydim hemen annesine teslim ederdim" dedi.

KAYIP-ORTAOKUL-OGRENCISI-BURAK’I-94-KISI_754801_222762

Mahalle sakini bir vatandaş ise "Arefe gününden bugüne her yerde aranıyordu. Arkadaşının eski bir evine girip dolaba saklanmış. Saç tıraşını beğenmemiş amcası. Bu yüzden kaçtığı söyleniyor" diye konuştu.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
51 ilde operasyon! Tek tek yakalandılar 51 ilde operasyon! Tek tek yakalandılar
ABD'de gerilim tırmanarak devam ediyor! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiABD'de gerilim tırmanarak devam ediyor! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
A Milli Takım'dan ABD'de tatsız prova!

A Milli Takım'dan ABD'de tatsız prova!

Mahkemelik olduğu adamın karısını katletti!

Mahkemelik olduğu adamın karısını katletti!

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği... Herkesi ağlattılar!

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği... Herkesi ağlattılar!

Survivor Almeda tatilden iddialı pozlarını paylaştı! Eleştiri yağdı

Survivor Almeda tatilden iddialı pozlarını paylaştı! Eleştiri yağdı

Gündem yaratacak CHP ve İmamoğlu çıkışı: 'İki alternatif var!'

Gündem yaratacak CHP ve İmamoğlu çıkışı: 'İki alternatif var!'

Yeni Akit haber müdüründen skandal paylaşım

Yeni Akit haber müdüründen skandal paylaşım

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.