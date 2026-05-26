Kaygan yolda savrulan otobüsün devrilmekten kurtulduğu anlar görüntülendi

Olay, Karabük-Eskipazar kara yolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde bulunan Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan otobüs, yapılan manevrayla devrilmeden yolda tutuldu. Otobüste bulunan yolcuların kısa süreli panik yaşadığı ve olayda yaralananın olmadığı öğrenildi.

Başka bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsün savrulduğu anlar yer aldı.



