Kayınpeder ile damat arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1’i ağır 2 yaralı

Ankara’da bir şahıs, kendisini eşinden ayırdığını iddia ettiği kayınpederini silahla vurarak ağır yaraladı.

Ankara’da bir şahıs, kendisini eşinden ayırdığını iddia ettiği kayınpederini silahla vurarak ağır yaraladı. Babasının vurulduğunu gören şahıs ise, bıçakla saldırdığı eniştesini bacağından yaraladı.

Olay, Mamak ilçesi Şehitler Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre Muharrem G., kısa bir süre önce eşi Murat G.’den şiddet gören kızını kendi evine getirdi. Durumdan dolayı aralarında husumet başlayan kayınpeder ile damat caddede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Murat G., kayınpederine tabancayla üç el ateş etti. O sırada babasının yanında olan oğlu ise eniştesini bıçakla bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve karnından yaralanan Muharrem G.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği, saldırgan damadın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Muharrem G.’nin oğlu gözaltına alındı.

"SALDIRGAN DA BIÇAKLA YARALANDI"

Olayın tanıklarından esnaf Gökhan Aktaş, "Akrabalar arasında olan bir olay diye duyduk. Tartışma yaşandı, ardından da silah sesleri geldi. O sırada hepimiz kaçıştık. Daha sonra ekipler geldi, müdahale etti. Vurulan kişi tanıdığımız bir ağabeyimizdi. Silahla vuruldu. Saldırgan da bıçakla yaralandı. Vurulan kişi kendinde değildi. Yaralıları hastaneye götürdüler" dedi.

"EŞİNİ DÖVÜYORMUŞ"

Bir başka esnaf ise, "Damadı, kayınpederini silahla vurdu. Babasının vurulduğunu gören oğlu da eniştesini bıçakladı. Saldırgan eşini dövüyormuş. Bu yüzden husumetlilermiş. Aynı zamanda da hepsi akrabalarmış. Bıçaklanan kişinin durumunda ciddi bir şey yoktu, bacağından bıçaklanmıştı. Kayınpederinin durumu ise ağırdı. Ardından ekipler geldi. Vurulan kişi çok kan kaybetmişti. 3 el silah duyduk" diye konuştu.

Kayınpeder ile damat arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 1’i ağır 2 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

