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  4. Kayıp Alzheimer hastası 3 gün boyunca kayıptı... Dere yatağında baygın bulundu!

Kayıp Alzheimer hastası 3 gün boyunca kayıptı... Dere yatağında baygın bulundu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.03.2025 17:55
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 'Camiye mukabeleye gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Cevriye Memiş (80), 3 gün sonra dere yatağında baygın bulundu.

Kayıp Alzheimer hastası 3 gün boyunca kayıptı... Dere yatağında baygın bulundu!

Uluoymak Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 kız çocuk sahibi Cevriye Memiş, 10 Mart'ta öğle saatlerinde camide okunan mukabeleye katılmak üzere evden ayrıldı. Alzheimer hastası olan Memiş'in eve dönmemesi üzerine yakınları endişelenip, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis, jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

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BAYGIN HALDE

İlçe içindeki aramalardan sonuç alınamayınca, kırsala kaydırılan arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Cevriye Memiş, 3 gün sonra bugün sabah saatlerinde ilçeye 5 kilometre mesafedeki Muhipler Göleti yakınlarında bir dere yatağında yarı baygın bulundu. Memiş, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

(DHA)

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dere
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