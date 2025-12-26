HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam dere kenarında ölü bulundu

Denizli’de kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastası adam, dere kenarında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam dere kenarında ölü bulundu

Olay, Merkezefendi ilçesi Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şirinköy Mahallesi’nde ikamet eden Turan Gürsoy’a (79) ulaşamayan ailesi dün kayıp ihbarında bulundu.

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam dere kenarında ölü bulundu 1

Ailenin kayıp ihbarı üzerine AFAD ve polis ekipleri bölgede Alzheimer hastası yaşlı adam için arama çalışması başlattı. Dün akşam saatlerine sona eren arama kurtarma çalışmaları bugün sabah saatlerinde tekrar başladı.

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam dere kenarında ölü bulundu 2

DERE KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

AFAD ekipleri arama çalışmaları sırasında Hisar Mahallesi’nde dere kenarında bir kişiyi hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Turan Gürsoy’un yaşamını yitirdiği belirledi.

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam dere kenarında ölü bulundu 3

Olay yerinde yapılan incelemelerin yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

26 Aralık 2025
26 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybettiFeci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Aaraç ve işyeri kundaklayan 4 şüpheli tutuklandıAaraç ve işyeri kundaklayan 4 şüpheli tutuklandı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Denizli alzaymır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

ABD Başkanı Trump resmen duyurdu: O ülkeye saldırı düzenledik

ABD Başkanı Trump resmen duyurdu: O ülkeye saldırı düzenledik

Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur gözaltına alındı!

Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur gözaltına alındı!

Rüya Gibi için 'erken final' denmişti! Show Tv kararını verdi

Rüya Gibi için 'erken final' denmişti! Show Tv kararını verdi

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.