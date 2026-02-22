HABER

Kayıp engelli şahsı arama çalışmaları 15’inci gününde

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş’ı arama çalışmaları 15’inci gününde de devam ediyor.

Kulp ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde 8 Şubatta evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ertaş için başlatılan arama çalışması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerinin katılımıyla mahalle kırsalı ile Sarım çayı ve çevresinde sürüyor. 202 personelin katıldığı aramalarda 1 kadavra köpeği ve 3 de dron kullanılıyor. Arama çalışmalarının 15’inci gününde de Ertaş’tan bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

Diyarbakır
