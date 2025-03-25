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  4. Kayıp kadının Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu

Kayıp kadının Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu

25.03.2025 11:30
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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda bulunan cesedin, hakkında kayıp başvurusu yapılan 75 yaşındaki alzaymır hastası kadına ait olduğu tespit edildi.

Kayıp kadının Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu

Olay, sabah saatlerinde Adalar Bulvarı üzerinde yer alan Gondol Iskelesi'nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gondolları temizleyen personel suyun içerisinde hareketsiz halde bulunan kadını gördü. Durum 112 Acil Servis'e bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde suyun içerisindeki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin, dün gece hakkında kayıp başvurusu yapılan 75 yaşındaki alzaymır hastası Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken cesedin Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Kadın
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