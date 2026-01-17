HABER

Kayıp olarak aranan şahıs ormanda ölü bulundu

Burdur'da kayıp olarak aranan adam ormanlık alanda ölü bulundu. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Burdur Kent Ormanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşların ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HER YERDE ARANIYORDU: CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgeye gelen ekipler, Ali Karakaya'nın (44) cansız bedeni ile karşılaştı. Karakaya'nın bir süredir kayıp olarak arandığı öğrenilirken ekipler tarafından geniş çaplı inceleme yapıldı. Karakaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Burdur ceset
