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Kayıp olarak aranırken cesedi bulunmuştu: 23 yaşındaki Mertcan cinayete kurban gitmiş!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.03.2025 09:40
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir süre haber alınamayan 23 yaşındaki Mertcan Güvercin'in ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. 2 gün boyunca aranan gencin cansız bedeni dağlık alanda bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 23 yaşındaki Mertcan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katilin av tüfeğiyle yürüdüğü anlar güvenlik kamerası kayıtlarında görüntülendi.

Kayıp olarak aranırken cesedi bulunmuştu: 23 yaşındaki Mertcan cinayete kurban gitmiş!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 gün kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Mertcan Güvercin'in (23) av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’inin silahla bölgeden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Samandağ’ın Avcılar Mahallesi'nde yaşayan Mertcan Güvercin'den 14 Mart'ta haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. Bölgede arama yapan jandarma, önceki gün Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı.

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Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Güvercin'in cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

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Güvercin'in yapılan otopsisinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Güvercin cansız bedeninin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, bir kişinin elinde av tüfeği ile uzaklaştığını belirledi.

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Eşkali belirlenen şüphelinin kimliğini saptayan jandarma harekete geçti. Jandarmanın yaptığı operasyonda cinayete karıştığı öne sürülen ve kameralara silahlı görüntüsü yansıyan şüpheli ile birlikte 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

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Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Hatay
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