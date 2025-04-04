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  4. Kayıp olarak aranıyordu... 15 yaşındaki Ege, patika yolda darp edilmiş halde bulundu!

Kayıp olarak aranıyordu... 15 yaşındaki Ege, patika yolda darp edilmiş halde bulundu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.04.2025 09:33
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Ramazan Bayramının 1'inci gününden itibaren kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Bilgehan Ege Atlas, ormanlık alandaki patika yolda yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Darp edilmesi sonucu ağır şekilde yaralandığı belirtilen Atlas, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

Kayıp olarak aranıyordu... 15 yaşındaki Ege, patika yolda darp edilmiş halde bulundu!

Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü Bayraklı ilçesindeki evinden ayrılan Bilgehan Ege Atlas'tan bir daha haber alınmadı. Telefonla ulaşamayınca durumundan endişe duyan ailesi, polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

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HAREKETSİZ ŞEKİLDE YATIYORDU

Atlas'ın bulunması için arama çalışmaları sürdürülürken, akşam saatlerinde Nafiz Gürman Atatürk ormanındaki dağ yolunda yörede oturan gençler hareketsiz şekilde yatan bir genci buldu.

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KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Vatandaşlar, darbedilmesi sonucu ağır şekilde yaralanan genci patika yoldan ana caddeye indirirken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olduğu anlaşılan gencin kayıp olarak aranan Bilgehan Ege Atlas olduğu belirlendi.

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HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atlas, sedye ile ambulansa alınarak Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

(DHA)

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İzmir darp kayıp çocuk
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