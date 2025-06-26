HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni barajda bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedeni Boğazköy Barajı'nda bulundu. 61 yaşındaki şahsın kesin ölümü otopsi sonucu belli olacak.

Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni barajda bulundu

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde İnegöl'den otostopla Hamzabey Mahallesi'ne gelen Ramiz Göktaş'a (61) ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

SU ALTI KAMERASIYLA TARANDI

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis ile İNDAK Arama Kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

AA-20250626-38398627-38398624-BURSADA_KAYIP_IHBARI_YAPILAN_KISININ_CESEDI_BULUNDU

Çalışmalar kapsamında Boğazköy Barajı'nda su altı kamera sistemleriyle inceleme yapıldı.

AA-20250626-38398627-38398626-BURSADA_KAYIP_IHBARI_YAPILAN_KISININ_CESEDI_BULUNDU

Göktaş'ın cansız bedeni Boğazköy Barajı'nda bulundu. Savcılık incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt'te çıkan örtü yangını söndürüldüSiirt'te çıkan örtü yangını söndürüldü
Adana'da, dere yatağında erkek cesedi bulunduAdana'da, dere yatağında erkek cesedi bulundu

Anahtar Kelimeler:
kayıp baraj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sarıyer'de korkunç olay! 61 yaşındaki sevgililer, evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Sarıyer'de korkunç olay! 61 yaşındaki sevgililer, evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

Hamile kadın metrelerce yükseklikten düştü! Acılı aileden çarpıcı iddia

Hamile kadın metrelerce yükseklikten düştü! Acılı aileden çarpıcı iddia

Trabzonspor Onuachu'yu renklerine bağladı...

Trabzonspor Onuachu'yu renklerine bağladı...

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

İzmir yine yanıyor! Alevler yükseldi

İzmir yine yanıyor! Alevler yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.