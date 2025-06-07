Kayıp ortaokul öğrencisi Burak’ı 94 kişilik ekip arıyor

Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan ve ilçe merkezindeki Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’nda taşımalı sistemle eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran’da sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı. Koçak’ın mahalle meydanından kalkan servise binmediğini ve okula gitmediğini öğrenen aile, akşam saatine kadar eve dönmeyince çevrede arama yaptı. Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu’nun bahçesindeki barakada, Koçak'a ait okul çantasını bulan aile, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Dün 50 kişiden oluşan profesyonel ekiple yapılan çalışmalarda Koçak’a ulaşılamadı.

AİLE, BİR GÜN ÖNCE BURAK’IN TIRAŞINI BEĞENMEYİNCE SAÇLARINI KESMİŞ

Kaybolmadan bir gün önce, Burak’ın bayram tıraşı olmak için arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki bir berbere gittiği öğrenildi. Ancak yaptırdığı saç modelini beğenmeyen annesi Hanife Koçak (50) ve amcasının, 'Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?' diyerek tepki gösterdiği, ardından evdeki tıraş makinesiyle Burak’ın saçlarını tamamen kestikleri belirtildi. Ailesiyle yaşadığı bu olayın ardından Burak’ın psikolojik olarak olumsuz etkilendiği öne sürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Burak’ın saç modelini gösterdiği cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ve kaybolduğu sabah sırt çantasıyla yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Burak Koçak’ın babası Bekir Koçak’ın (70), 2022 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, annesi Hanife Koçak’ın ilk evliliğinden 1 kızı, babası Bekir Koçak’ın ise ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu, Burak’ın ise çiftin tek ortak çocukları olduğu öğrenildi.

(DHA)