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Kayıtlı hayvan, sağlıklı kurbanın teminatı oldu

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında yapılan denetimlere katıldı. Veteriner hekimlerin de yer aldığı denetimlerde yetiştiricilere "Kayıtlı Hayvan, Sağlıklı Kurban" konulu bilgilendirme lifletleri dağıtıldı.

Kayıtlı hayvan, sağlıklı kurbanın teminatı oldu

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında yapılan denetimlere katıldı. Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdür Vekili Canan Kalın ve görevli veteriner hekimlerin de yer aldığı denetimlerde yetiştiricilere "Kayıtlı Hayvan, Sağlıklı Kurban" konulu bilgilendirme lifletleri dağıtıldı. Sivas merkezde 18 veteriner hekim ve 1 veteriner sağlık teknikeri görevlendirildiğini aktaran Yıldız, tüm ilçelerde de satış yerleri ve yol kontrolleri için her gün bir veteriner hekimin görev başında olacağını söyledi. Yıldız, kurbanlık kapasitesinde herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti. Kurbanlık alımında dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Yıldız, şüpheli durumların İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesi gerektiğini belirtti.

Denetim sırasında yapılan açıklamada konuşan Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, "’Güvenilir ve sağlıklı kurbanlık hayvan satın alınabilmesi için Kurban Bayramı süresince; Kurban Hizmetleri Komisyonu ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon kararları Hükümlerince hareket edilerek vatandaşların mağdur olmamaları için bir dizi tedbirler alınmıştır" diye konuştu.

"TARIM CEBİMDE MOBİL UYGULAMASI KULLANIMA AÇILMIŞTIR"

Kurbanlık hayvanların sorgulanabilmesi için Bakanlık tarafından hazırlanan "Tarım Cebimde" mobil uygulamasına dikkat çeken Yıldız, "TÜRKVET’te kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi için Bakanlığımız tarafından TARIM CEBİMDE mobil uygulaması hazırlanarak kullanıma açılmıştır. Mobil uygulama ile kurbanlığınızın Sağlık Durumu, Irkı, Aşıları ve diğer tüm bilgilerini hızlı ve kolay bir şekilde ücretsiz olarak kontrol edebilirler" dedi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Hayvancılık tarım
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