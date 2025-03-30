HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaymakam'dan şehit ailesine bayram ziyareti

Kaymakam'dan şehit ailesine bayram ziyareti

30.03.2025 15:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emet Kaymakamı Furkan Seyman, Şehit Jandarma Komando Er Adem Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.

Şehit Jandarma Komando Er Adem Çağlayan'ın Günlüce köyündeki ailesine bayram ziyaretinde, devlet olarak, canlarını seve seve ülkesi için feda eden aziz şehitlerin emanetleri olan ailelerinin yanında olduklarını söyleyen Kaymakam Furkan Seyman, "Bizler aziz şehitlerimize minnet borçluyuz. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler sizlersiniz. Bizler de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmayı kendimize şiar edindik. Kapımız sizlere 24 saat açıktır. Her zaman yanınızdayız. Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü, huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacaktır. Allah, devletimize, milletimize, vatanımıza güç, kuvvet versin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.
Şehit ailesi, Kaymakam Furkan Seyman'a, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Demir sopalı saldırı! 1 kişi yaralandıDemir sopalı saldırı! 1 kişi yaralandı
Uyuşturucu etkisi altında olduğu iddia edilen kişiden demir sopalı saldırı: 1 yaralıUyuşturucu etkisi altında olduğu iddia edilen kişiden demir sopalı saldırı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İspanya Arda'yı konuşuyor! Leganes'i tek başına dağıttı

İspanya Arda'yı konuşuyor! Leganes'i tek başına dağıttı

Mahmut Tanal akımında yeni video! Aynı cümleyi 29 defa tekrarladı

Mahmut Tanal akımında yeni video! Aynı cümleyi 29 defa tekrarladı

Sevgilisi arkadaşını öldürdü! 21 gün hem cansız bedenle aynı odada kaldı hem de cinsel saldırıya uğradı

Sevgilisi arkadaşını öldürdü! 21 gün hem cansız bedenle aynı odada kaldı hem de cinsel saldırıya uğradı

Özel'den Mahir Polat açıklaması

Özel'den Mahir Polat açıklaması

Mısır'da reklamda oynadı! Kazandığı para ağızları açık bıraktı

Mısır'da reklamda oynadı! Kazandığı para ağızları açık bıraktı

Gelenek bu yıl da bozulmadı! Kadın, erkek, çocuk herkes sıraya girdi: Kuyruk 1 kilometreyi buldu

Gelenek bu yıl da bozulmadı! Kadın, erkek, çocuk herkes sıraya girdi: Kuyruk 1 kilometreyi buldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.