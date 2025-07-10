HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Kaynaklar açıkladı: OpenAI'dan Google Chrome'a rakip geliyor! Yapay zeka tarayıcı savaşı mı başlıyor?

İddiaya göre OpenAI, Google Chrome’a rakip olacak yapay zekâ destekli bir web tarayıcısı üzerinde çalışıyor. Kaynakların söylediklerine bakılırsa tarayıcı yakında kullanıma sunulacak ve Google Chrome'a rakip olacak. Eğer iddialar doğruysa bu hamle, Alphabet’in reklam gelirlerini tehdit edebilir.

Kaynaklar açıkladı: OpenAI'dan Google Chrome'a rakip geliyor! Yapay zeka tarayıcı savaşı mı başlıyor?
Enes Çırtlık

İddiaya göre ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI, yapay zeka destekli bir web tarayıcısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, bu web tarayıcısıyla Google'ın çatı şirketi Alphabet'in pazara hâkim olan tarayıcısı Google Chrome'a rakip olacak.

OPENAI'IN WEB TARAYICISI NE ZAMAN ÇIKACAK? İŞTE DETAYLAR!

Reuters'a konuşan ve kimliklerinin gizli kalmasını talep eden üç kaynağın verdiği bilgiye göre, bu tarayıcının önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması planlanıyor. Hedefin ise yapay zekayı kullanarak tüketicilerin internette gezinme biçimini köklü bir şekilde değiştirmek olduğu söyleniyor.

Eğer ChatGPT’nin haftalık 500 milyon aktif kullanıcısı bu tarayıcıyı benimserse, OpenAI, rakibi Google’ın reklam gelirlerini sağlayan en önemli kaynaklarından birine baskı kurabilir. Chrome, Alphabet’in reklamcılık iş modelinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Bu reklam gelirleri Alphabet’in toplam gelirinin neredeyse dörtte üçünü kapsıyor. Chrome, kullanıcı verileri sağlayarak Alphabet'in reklam hedeflemelerini daha etkili ve kârlı bir şekilde yapmasına imkân tanıyor ve ayrıca arama trafiğini varsayılan olarak Google’ın arama motoruna yönlendiriyor.

Kaynaklar açıkladı: OpenAI dan Google Chrome a rakip geliyor! Yapay zeka tarayıcı savaşı mı başlıyor? 1

İki kaynağın aktardığına göre, OpenAI'nin yeni tarayıcısı, bazı kullanıcı etkileşimlerini geleneksel web sitelerine tıklamak yerine ChatGPT benzeri yerel bir sohbet arayüzü içinde tutacak şekilde tasarlandı.

Bir başka kaynak, bu tarayıcının OpenAI'nin hizmetlerini tüketicilerin kişisel ve iş yaşamlarına entegre etmeye yönelik daha geniş bir stratejisinin parçası olduğunu söyledi.

DİĞER ŞİRKETLER BU YÖNDE ADIMLAR ATIYOR

Öte yandan yapay zekâ destekli arama motoru Perplexity, kullanıcı adına işlemler gerçekleştirebilen yapay zekâ destekli tarayıcısı Comet’i piyasaya sürdü. Diğer iki yapay zekâ girişimi olan The Browser Company ve Brave ise, interneti tarayıp özetleyebilen yapay zekâ destekli tarayıcılarını yayımladı. OpenAI da tıpkı Perplexity'nin gibi yapay zekâ tabanlı kendi internet tarayıcısını yakında tanıtırsa bu şaşırtıcı olmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük salgını bile geride bıraktı!Büyük salgını bile geride bıraktı!
İstanbul'un o ilçesine yasak! Kaymakamlık uyardı...İstanbul'un o ilçesine yasak! Kaymakamlık uyardı...

Anahtar Kelimeler:
Alphabet Inc. Google Chrome OpenAI İnternet tarayıcısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zara, D&P, Mr DIY... Hepsi listeye girdi! Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Zara, D&P, Mr DIY... Hepsi listeye girdi! Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Mevzuatta var! Çift hatta üç maaş alabilirsiniz

Mevzuatta var! Çift hatta üç maaş alabilirsiniz

Bir şehirde salgın alarmı: "Acil müdahale gerekiyor"

Bir şehirde salgın alarmı: "Acil müdahale gerekiyor"

Son dakika! Şile Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Son dakika! Şile Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Hatay'da dereden su içen 65 küçükbaş hayvan 5 dakika içinde öldü!

Hatay'da dereden su içen 65 küçükbaş hayvan 5 dakika içinde öldü!

Silivri'deki yangında ölen kadının kocası gözaltına alındı

Silivri'deki yangında ölen kadının kocası gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.