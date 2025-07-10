Kaynaklar açıkladı: OpenAI'dan Google Chrome'a rakip geliyor! Yapay zeka tarayıcı savaşı mı başlıyor?

İddiaya göre ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI, yapay zeka destekli bir web tarayıcısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, bu web tarayıcısıyla Google'ın çatı şirketi Alphabet'in pazara hâkim olan tarayıcısı Google Chrome'a rakip olacak.

OPENAI'IN WEB TARAYICISI NE ZAMAN ÇIKACAK? İŞTE DETAYLAR!

Reuters'a konuşan ve kimliklerinin gizli kalmasını talep eden üç kaynağın verdiği bilgiye göre, bu tarayıcının önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması planlanıyor. Hedefin ise yapay zekayı kullanarak tüketicilerin internette gezinme biçimini köklü bir şekilde değiştirmek olduğu söyleniyor.

Eğer ChatGPT’nin haftalık 500 milyon aktif kullanıcısı bu tarayıcıyı benimserse, OpenAI, rakibi Google’ın reklam gelirlerini sağlayan en önemli kaynaklarından birine baskı kurabilir. Chrome, Alphabet’in reklamcılık iş modelinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Bu reklam gelirleri Alphabet’in toplam gelirinin neredeyse dörtte üçünü kapsıyor. Chrome, kullanıcı verileri sağlayarak Alphabet'in reklam hedeflemelerini daha etkili ve kârlı bir şekilde yapmasına imkân tanıyor ve ayrıca arama trafiğini varsayılan olarak Google’ın arama motoruna yönlendiriyor.

İki kaynağın aktardığına göre, OpenAI'nin yeni tarayıcısı, bazı kullanıcı etkileşimlerini geleneksel web sitelerine tıklamak yerine ChatGPT benzeri yerel bir sohbet arayüzü içinde tutacak şekilde tasarlandı.

Bir başka kaynak, bu tarayıcının OpenAI'nin hizmetlerini tüketicilerin kişisel ve iş yaşamlarına entegre etmeye yönelik daha geniş bir stratejisinin parçası olduğunu söyledi.

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Öte yandan yapay zekâ destekli arama motoru Perplexity, kullanıcı adına işlemler gerçekleştirebilen yapay zekâ destekli tarayıcısı Comet’i piyasaya sürdü. Diğer iki yapay zekâ girişimi olan The Browser Company ve Brave ise, interneti tarayıp özetleyebilen yapay zekâ destekli tarayıcılarını yayımladı. OpenAI da tıpkı Perplexity'nin gibi yapay zekâ tabanlı kendi internet tarayıcısını yakında tanıtırsa bu şaşırtıcı olmaz.