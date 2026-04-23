Kaynaşlı’da grup yolu yenileniyor

Düzce İl Özel İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, yolun daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale getirilmesi amacıyla altyapı güçlendirme işlemleri titizlikle sürdürülüyor. Ekipler, zemin iyileştirme ve düzenleme çalışmalarının ardından güzergahı sıcak asfalt serimine hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Projeyle birlikte, bölgedeki ulaşım standartlarının yükseltilmesi ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi amaçlanıyor. Özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarının azaltılması ve köyler arası bağlantının daha sağlıklı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA