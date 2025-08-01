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Kayseri 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli.

Kayseri 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kayseri'de 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 17°C ile 31°C arasında değişecek. Cumartesi günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 19°C ile 32°C arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Pazar günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık yine 19°C ile 32°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Yağışların görülmesi, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir etken olacaktır. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemli. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek vücut sağlığı açısından faydalıdır. Ani yağışların getirebileceği olumsuz koşullara karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Şemsiyeleri yanınızda bulundurmak ve ıslak zeminlerde dikkatli yürümek gereklidir.

Kayseri'nin iklimi yaz aylarında sıcak ve kuru, kış aylarında ise soğuk ve kar yağışlıdır. Mevsim geçişlerinde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve yağışların görülmesi bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlığınızı koruyabilir, günlük aktivitelerinizi daha rahat planlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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