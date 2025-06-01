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Kayseri 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 1 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak.

Kayseri 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 8°C civarında seyredecek. Bu durum, tarım faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri için zorluklar yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik bekleniyor. 2 Haziran Pazartesi günü, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı 6°C olacak. 3 Haziran Salı günü, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı 7°C civarında olacak. 4 Haziran Çarşamba günü, kısmen güneşli bir hava tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı 7°C olacak. 5 Haziran Perşembe günü, parlak güneş ışığı altında gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 8°C olacak. 6 Haziran Cuma günü, bol güneş ışığı altında gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 11°C olacak. 7 Haziran Cumartesi günü, çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 13°C olacak.

Bu dönemde, yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Sağanak yağışların etkili olduğu günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve ıslanmamak için uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Yağışların tarım alanlarında su baskınlarına yol açabileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, çiftçilerin sulama sistemlerini kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.

Günler ilerledikçe, hava koşullarının daha stabil hale gelmesi ve sıcaklıkların artması bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için daha uygun koşullar yaratacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası olumsuz etkileri en aza indirmek açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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