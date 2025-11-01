HABER

Kayseri 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve ılımandır. Gündüz sıcaklıklar 18°C'ye, akşam ise 2°C'ye kadar düşecektir. Nem oranı %22 olarak tahmin edilmektedir. Önümüzdeki günlerde değişiklik beklenmiyor; 2 Kasım'da hava açık ve sıcaklık 23°C'ye ulaşacaktır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemde bulunulmakta. Hava koşullarını takip etmek, plan yapma açısından faydalı olacaktır. İşte detaylar...

Kayseri'de 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu, parçalı bulutlu ve ılımandır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı %22 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 7 km/saat şeklinde ölçülmektedir. Gün doğumu saati 07:06 olarak belirlendi. Gün batımı saati ise 17:38'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 2 Kasım Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 23°C'ye kadar yükselecek. 3 Kasım Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık 20°C civarında olacaktır. 4 Kasım Salı günü de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 16°C ile 20°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşulları ılımandır ve yağış beklenmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Bu nedenle sabah ve akşam sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılması önerilmektedir. Rüzgar hızı düşük olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

