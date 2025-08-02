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Kayseri 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü kısmen güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor.

Kayseri 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Kayseri'de 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü kısmen güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 30°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar hafif eserek, saatte 13 km hıza ulaşacak. Nem oranı %47 ile %69 arasında değişecek. Gündoğumu saati 05:41, günbatımı saati ise 19:48 olacak.

3 Ağustos Pazar günü hava genel olarak çok sıcak olacak. Bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde saatte 6 km, gündüz saatlerinde ise saatte 10 km hızla esecek. Sabah nem oranı %74, gündüz %50 civarında olacak.

4 Ağustos Pazartesi günü bol güneş ışığıyla açık bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 34°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar saatte 21 km hızla esmesi öngörülüyor.

5 Ağustos Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar saatte 24 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek olması ve nem oranının artması bekleniyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olmaları önemli. Sıcak havalarda vücut ısısının hızla yükselmesi, güneş çarpması ve dehidrasyon riskini artırabilir. Bu nedenle bol su tüketmek faydalı olacaktır. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak da önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önerilir. Rüzgarın hızı arttıkça havada toz ve alerjenlerin bulunabileceği unutulmamalıdır. Bu durum alerjik reaksiyonları tetikleyebilir ve solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilir. Alerjisi olanların tedavi planlarına uyması ve gerekirse koruyucu önlemleri alması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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