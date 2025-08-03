Kayseri 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıkları 32°C civarında, gece ise 19°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar saatte 10 km hızda esecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günler benzer hava koşulları ile geçecek. 4 Ağustos Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları 18°C olacak. 5 Ağustos Salı günü hava yine çoğunlukla güneşli. Gündüz sıcaklıkları 33°C, gece ise 19°C civarında seyredecek. 6 Ağustos Çarşamba günü hava tamamen güneşli. Gündüz sıcaklıkları 33°C, gece sıcaklıkları 17°C olacak. 7 Ağustos Perşembe günü hava kısmen güneşli. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece ise 16°C olacak. 8 Ağustos Cuma günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları 14°C civarında olacak. 9 Ağustos Cumartesi günü hava daha sıcak. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece ise 16°C seviyelerine yükselecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir hava olacak.

Sıcak hava koşulları nedeniyle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi ve güneş ışınlarından korunması önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş kremi kullanması ve uygun kıyafetler giymesi önerilir. 8 Ağustos Cuma günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı hazırlıklı olunması ve ani hava değişimlerine dikkat edilmesi önemlidir.