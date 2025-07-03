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Kayseri 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 03 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Kayseri 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kayseri'de 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 8°C civarında kalacak. Rüzgar hızı 23 km/saat civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

4 Temmuz Cuma günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 18°C, gece ise 8°C civarında olacak. 5 Temmuz Cumartesi günü hava daha sıcak hale gelecek. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 9°C olacak. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 26°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklık ise 10°C civarında olacak. 7 Temmuz Pazartesi günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklık 29°C, gece sıcaklık ise 12°C olacak. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artış gösterecek. Özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneş koruyucu ürünler kullanmalıdır. Ayrıca uygun kıyafetler giymeleri önerilir. Sıcak havalarda hassas grupların dikkatli olması gerekmektedir. Bu gruplar arasında yaşlılar ve çocuklar bulunmaktadır.

Rüzgar hızı 23 km/saat civarında kalacaktır. Bu durum, hafif rüzgarlı bir hava anlamına gelir. Genellikle açık hava etkinlikleri için rahatsız edici olmayacaktır. Ancak, rüzgar hızının artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Açık alanlarda dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması faydalı olacaktır.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Sıcak havalara karşı gerekli önlemleri alarak açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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