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Kayseri 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Kayseri 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kayseri'de 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 30-35°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 16-18°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Özellikle öğle saatlerinde bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak geçişleri görülebilir.

5 Ağustos Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 33-35°C, gece sıcaklıkları ise 18-20°C civarında olacak. 6 Ağustos Çarşamba günü de benzer hava koşulları gerçekleşecek. Gündüz sıcaklıkları yine 33-35°C, gece sıcaklıkları ise 18-20°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Öğle saatlerinde bunaltıcı sıcaklar bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 - 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları gerektiğini uyarıyor.

Sıcak hava koşulları nedeniyle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş kremi kullanmaları ve uygun kıyafetler giymeleri önerilir. Aşırı sıcaklarda sıvı kaybına dikkat edilmeli ve gece serinliğine karşı ince bir ceket bulundurulmalıdır.

8 Ağustos Cuma günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve uygun kıyafetlerin bulundurulması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava sıcak ve güneşli olacaktır. Özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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