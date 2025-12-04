HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 04 Aralık Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 4 Aralık 2025 tarihi, sabah -1°C, öğle ise 7°C sıcaklıkla güneşli bir hava sunacak. 5 Aralık'ta 4-9°C, 6 Aralık'ta ise 6-10°C arasında değişen sıcaklıklar, kış aylarının etkisiyle birlikte yüksek nem oranıyla hissedilecek. Bu dönemde serinlik ve hava kalitesi sorunları göz önünde bulundurulmalı. Astım ve alerji rahatsızlığı olanların dikkatli olması, güncel hava durumu raporlarını takip etmesi faydalı olacaktır.

Kayseri 04 Aralık Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde -1°C civarında olacak. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık 7°C'ye kadar yükselebilir. Gün boyunca hava güneşli geçecek. Nem oranı %83 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 4.5 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

5 Aralık Cuma günü hava sıcaklığı 4°C ile 9°C arasında değişecek. 6 Aralık Cumartesi günü ise sıcaklık 6°C ile 10°C arasında olacak. Bu dönemde hava genellikle bulutlu kalacak. Nem oranı da yüksek seviyelerde seyretmeye devam edecek.

Kış aylarının yaklaşması ile hava sıcaklıkları düşebilir. Artan nem oranları, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissini artırabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yüksek nem, solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilir. Astım veya alerji rahatsızlıkları olanların dikkatli olması önemlidir. Düşük rüzgar hızı hava kirliliğinin birikmesine yol açabilir. Bu, hassas bünyeler için olumsuz etkiler yaratabilir. Açık hava etkinliklerinden düşük hava kalitesinde kaçınmak faydalı olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak, olası olumsuzlukları önleyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tartışmalı karar! İşverenler artık mesajlarınızı okuyabilecekTartışmalı karar! İşverenler artık mesajlarınızı okuyabilecek
Kütahya’da ahşap evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybettiKütahya’da ahşap evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.