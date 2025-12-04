Kayseri 04 Aralık Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde -1°C civarında olacak. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık 7°C'ye kadar yükselebilir. Gün boyunca hava güneşli geçecek. Nem oranı %83 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 4.5 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

5 Aralık Cuma günü hava sıcaklığı 4°C ile 9°C arasında değişecek. 6 Aralık Cumartesi günü ise sıcaklık 6°C ile 10°C arasında olacak. Bu dönemde hava genellikle bulutlu kalacak. Nem oranı da yüksek seviyelerde seyretmeye devam edecek.

Kış aylarının yaklaşması ile hava sıcaklıkları düşebilir. Artan nem oranları, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissini artırabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yüksek nem, solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilir. Astım veya alerji rahatsızlıkları olanların dikkatli olması önemlidir. Düşük rüzgar hızı hava kirliliğinin birikmesine yol açabilir. Bu, hassas bünyeler için olumsuz etkiler yaratabilir. Açık hava etkinliklerinden düşük hava kalitesinde kaçınmak faydalı olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak, olası olumsuzlukları önleyecektir.