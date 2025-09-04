HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 4 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu, genellikle açık ve güneşli olacak.

Kayseri 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 20°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif olacak, doğu yönünden saatte 3 km hızla esecek. Nem oranı sabah %66, akşam %60 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 5 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklığının 28°C, gece sıcaklığının ise 17°C olması tahmin ediliyor. 6 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 27°C ile 17°C arasında değişmesi öngörülüyor. 7 Eylül Pazar günü gündüz sıcaklığının 26°C, gece sıcaklığının ise 16°C olması bekleniyor. Bu süre zarfında hava koşullarının genel olarak ılıman ve güneşli olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde nem oranı yüksek olabilir. Bu, terleme yoluyla vücudun su kaybına yol açabilir. Gün boyunca yeterli su tüketmek, su dengesini korumaya yardımcı olacaktır. Ayrıca öğle saatlerinde güneş ışınlarından kaçınmak önemlidir. Koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korur. Rüzgar hafif olsa da, ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde su tüketimine dikkat etmek önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda koruyucu önlemler almak gerekir. Ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’
Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildiTepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Giyinmeden inmiş' sözlerine tepkiler çığ gibi! Yanıt gecikmedi! ''Hangi partiden olursa olsun...''

'Giyinmeden inmiş' sözlerine tepkiler çığ gibi! Yanıt gecikmedi! ''Hangi partiden olursa olsun...''

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.