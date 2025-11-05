HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 5 Kasım 2025 hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 17°C’ye, gece ise 5°C’ye düşecek. Kuzeydoğudan esecek rüzgar saatte 12 kilometre hızla esiyor. Perşembe ve Cuma günleri hava daha da ısınacak. Gün boyunca güneşli havalar açık hava etkinlikleri için uygun. Bu dönemde düşük sabah sıcaklıklarına dikkat edilmeli ve yanınıza ceket almanız önemli. Su tüketimi ve güneş koruyucu kullanımı öneriliyor.

Kayseri 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu, genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 5°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 12 kilometre hızla esecek. Perşembe günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 19°C'ye ulaşacak. Güneşli bir gün geçilecek. Cuma günü sıcaklık 21°C seviyelerine çıkacak. Hava puslu ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de önem taşımaktadır. Rüzgar hızının artabileceğini unutmamak gerekir. Açık alanlarda dikkatli olmanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone işlemcisi kullanacak! Fiyatı ve çıkış tarihi ise...iPhone işlemcisi kullanacak! Fiyatı ve çıkış tarihi ise...
Akılalmaz dolandırıcılık: Vurgunun boyutu milyonlar...Akılalmaz dolandırıcılık: Vurgunun boyutu milyonlar...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.