Kayseri 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu, genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 5°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 12 kilometre hızla esecek. Perşembe günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 19°C'ye ulaşacak. Güneşli bir gün geçilecek. Cuma günü sıcaklık 21°C seviyelerine çıkacak. Hava puslu ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de önem taşımaktadır. Rüzgar hızının artabileceğini unutmamak gerekir. Açık alanlarda dikkatli olmanızda fayda var.