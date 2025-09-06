Kayseri 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 14°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Nem oranı %24 civarında olacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 7 Eylül Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 26°C'ye düşecek. 8 Eylül Pazartesi günü bazen gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklık 23°C seviyelerine inmesi tahmin ediliyor. 9 Eylül Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 23°C civarında olması bekleniyor. 10 Eylül Çarşamba günü ise kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 22°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak gerekir. Islak zeminlere dikkat edilmelidir. Sıcaklıklar düştüğünde soğuk algınlığı riskine karşı kalın giysiler tercih edilmelidir. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler tüketmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak da önerilir.

Kayseri'de Eylül ayı boyunca ortalama sıcaklıklar gündüz 24.3°C, gece ise 10.5°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 15 mm olup, nem oranı %40 civarındadır. Eylül ayının ilk 10 gününde ortalama 11 saat güneş ışığı alındığı gözlemlenmektedir. Bu veriler, Eylül ayının Kayseri'de ılıman ve hafif yağışlı geçtiğini göstermektedir.

