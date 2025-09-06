HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Kayseri 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Kayseri'de 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 14°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Nem oranı %24 civarında olacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 7 Eylül Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 26°C'ye düşecek. 8 Eylül Pazartesi günü bazen gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklık 23°C seviyelerine inmesi tahmin ediliyor. 9 Eylül Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 23°C civarında olması bekleniyor. 10 Eylül Çarşamba günü ise kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 22°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak gerekir. Islak zeminlere dikkat edilmelidir. Sıcaklıklar düştüğünde soğuk algınlığı riskine karşı kalın giysiler tercih edilmelidir. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler tüketmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak da önerilir.

Kayseri'de Eylül ayı boyunca ortalama sıcaklıklar gündüz 24.3°C, gece ise 10.5°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 15 mm olup, nem oranı %40 civarındadır. Eylül ayının ilk 10 gününde ortalama 11 saat güneş ışığı alındığı gözlemlenmektedir. Bu veriler, Eylül ayının Kayseri'de ılıman ve hafif yağışlı geçtiğini göstermektedir.

6 Eylül Cumartesi günü Kayseri'de güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde yağışların artması ve sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savcı cinayetinde sır perdesi aralanıyorSavcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
Üniversite kaydı için çıktıkları yolda yanarak can verdiler!Üniversite kaydı için çıktıkları yolda yanarak can verdiler!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Babası gibi şehit oldu

Babası gibi şehit oldu

200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!

200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.