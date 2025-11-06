HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri 06 Kasım Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 6 Kasım 2025 Perşembe günü bulutlu ve ılıman bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 18°C, gece ise 8°C seviyelerine düşecek. Rüzgar hafif esebilirken, nem oranı orta seviyelerde kalacak. 7 Kasım Cuma günü sıcaklık 22°C'ye yükselecek. Hafta sonu ise puslu ve güneşli bir seyir hakim olacak. Açık hava etkinlikleri için hava koşullarını kontrol etmek ve uygun kıyafetler hazırlamak önemli. İşte detaylar...

Kayseri 06 Kasım Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genel olarak bulutlu ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18°C civarında. Gece sıcaklık ise 8°C seviyelerine düşecek. Rüzgarın hafif bir şekilde esmesi bekleniyor. Nem oranı orta seviyelerde seyredecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

7 Kasım Cuma günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 22°C'ye ulaşacak. Bulutlu ile güneşli arasında bir hava hakim olacak. 8 ve 9 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmak faydalı.

Bu hafta boyunca hava koşulları ılıman ve değişken olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri önemli. Gerekli durumlarda uygun kıyafet ve ekipman hazırlamak da şart. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motosiklet kazasında 20 yaşındaki sürücü öldüMotosiklet kazasında 20 yaşındaki sürücü öldü
Erzurum kent merkezinde 10 ayda bin 428 trafik kazasıErzurum kent merkezinde 10 ayda bin 428 trafik kazası

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.