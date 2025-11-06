Kayseri 06 Kasım Perşembe hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genel olarak bulutlu ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18°C civarında. Gece sıcaklık ise 8°C seviyelerine düşecek. Rüzgarın hafif bir şekilde esmesi bekleniyor. Nem oranı orta seviyelerde seyredecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

7 Kasım Cuma günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 22°C'ye ulaşacak. Bulutlu ile güneşli arasında bir hava hakim olacak. 8 ve 9 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmak faydalı.

Bu hafta boyunca hava koşulları ılıman ve değişken olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri önemli. Gerekli durumlarda uygun kıyafet ve ekipman hazırlamak da şart. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak faydalı olacaktır.