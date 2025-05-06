Kayseri 06 Mayıs Salı hava durumu: Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 21°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakındır. Gündüz sıcaklıkları 19°C ile 24°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 4°C ile 9°C arasında olacaktır.

7 Mayıs Çarşamba günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 8 Mayıs Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. 9 Mayıs Cuma günü çoğunlukla güneşli bir hava tahmin edilmektedir. 10 Mayıs Cumartesi günü yine bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek önemlidir. Özellikle 7 Mayıs'taki gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların, yağış ihtimaline karşı planlarını gözden geçirmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı uygun kıyafetler bulundurmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olumsuz koşullardan korunmada yardımcı olacaktır.