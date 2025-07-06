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Kayseri 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu kısmen güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Kayseri 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kayseri'de 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 12°C'ye kadar düşecek. Rüzgar hızı 18 km/saat civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 30°C'ye ulaşacak. 8 Temmuz Salı günü sıcaklıkların 33°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Gündüzleri sıcaklıklar 30°C'nin üzerinde, geceleri ise 14°C ile 17°C arasında değişecek. Rüzgar hızları 14 km/saat ile 25 km/saat arasında olacak.

Bu sıcak hava koşulları altında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından faydalı olur. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların korunması gerektiğini unutmamak önemlidir.

Açık hava etkinliklerini sabah erken saatlere veya akşam serinliğine kaydırmak, güneşin etkisini azaltacaktır. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların kullanımı, kapalı alanlarda daha rahat bir ortam sağlar. Sıcak hava dalgaları sırasında aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve vücudu aşırı yormamak da önemlidir.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini göz önünde bulundurarak, güncel hava tahminlerini takip etmek, planlamalarınızı buna göre yapmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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