Kayseri 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Kayseri'de hava durumu nasıl olacak?

Kayseri'de 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 21°C, gece ise 11°C civarında olacak. Rüzgar batı yönünden hafif esecek ve hızı 8 km/saat olacak. Nem oranı sabah %76, gündüz %57, akşam %64 ve gece %81 ölçülecek. Basınç sabah 888 hPa, gündüz 888 hPa, akşam 887 hPa ve gece 888 hPa olacak.

9 Eylül Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 11°C civarında olacak. 10 Eylül Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece 11°C olacak. 11 Eylül Perşembe günü de çoğunlukla güneşli bir hava hakim kalacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece 11°C olacak. 12 Eylül Cuma günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece 12°C olacak. 13 Eylül Cumartesi günü parlak güneş ışığı altında gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 10°C olacak. 14 Eylül Pazar günü güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece 9°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak gerekir. Islak zeminlere dikkat etmek önemlidir. Sıcaklıklar düştüğünde soğuk algınlığı riskine karşı kalın giysiler tercih edilmelidir. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler tüketilmelidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.